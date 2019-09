Zus vermiste Tob Cohen naar Kenia om verdachte te confronteren

Sarah W.K. (52) wordt donderdag voorgeleid voor een rechter die beslist over haar aanhouding. Haar Nederlandse schoonzus doet er alles aan om op tijd in de rechtszaal te zitten. ,,Mijn aanwezigheid moet een shock zijn voor Sarah. Ik hoef haar niet zo nodig te zien, maar wil druk uitoefenen op haar om de waarheid te vertellen’’, zegt Gabrie van Straten (67).

Ze woont in Amsterdam en vliegt vandaag met haar echtgenoot naar Kenia. Cohens zus gelooft geen woord van de verklaringen van Sarah W.K. over de verdwijning van Cohen. Die zou op 20 juli om een uur of twee ‘s middags voor de poort van zijn landgoed in een onbekende auto zijn gestapt, mogelijk een ‘foute’ taxi of Uber.

Volgens de Keniaanse vertrok haar man voor een ‘break’ en een ‘medische check-up’, naar alle waarschijnlijkheid in Thailand. Dit omdat hij voor elke medische behandeling naar dat Aziatische land ging. Cohens reisorganisatie werkt er samen met de beste klinieken die Kenianen in het kader van ‘medisch toerisme’ toegang geven tot ‘kwaliteitszorg tegen betaalbare prijzen.’

Maar een medewerker van Cohen, die hetzelfde verklaarde tegenover de politie, bekende onlangs dat het verhaal niet waar was. Cohens echtgenote had hem gedwongen het bewuste verhaal op te hangen, zo verklaarden bronnen dichtbij het onderzoek.

Vechtscheiding

Voor Gabrie van Straten de ‘zoveelste’ aanwijzing dat haar schoonzus liegt. ,,Afgaande op wat mijn broer mij vertelde, kan ik niet anders concluderen dan dat zij de enige is die belang heeft bij zijn verdwijning en dat de problemen begonnen toen Tob eind vorig jaar de echtscheidingsprocedure in gang zette.’’



Sindsdien was het ‘oorlog’ tussen de Nederlander en diens Keniaanse vrouw, verklaarde Cohens echtscheidingsadvocaat tegenover deze site. Zo vervalste Sarah W.K. volgens haar de eigendomsakte van het landgoed om mede-eigenaar te worden en maakte ze schriftelijk bezwaar tegen Cohens aanvraag voor de Keniaanse nationaliteit (waardoor hij het land nooit meer uitgezet zou kunnen worden).



Dieptepunt was een ruzie in februari waarbij Cohen gewond raakte nadat zijn echtgenote hem van de metershoge terrastrap had geduwd en vervolgens met een stoel bewerkte. Na dat incident verplichtte zijn zus hem om dagelijks te bellen. Zodat ze zou weten hoe het met hem ging. In de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 juli omstreeks middernacht belde hij zijn zus voor het laatst.

Volledig scherm Gabrie Van Straten-Cohen. © Screenshot EenVandaag

Nachtmerries

Ruim zeven weken later ontbreekt nog steeds elk spoor van de Nederlander. Het staat vast dat hij Kenia niet verliet. Dat bleek volgens de politie uit onderzoek van de paspoortgegevens van personen die het Oost-Afrikaanse land uitreisden.

Wat er met Cohen is gebeurd? ,,Ik heb geen enkel idee maar voel aan alles dat Tob dood is’’, verzucht zijn zus. Ze heeft sinds de verdwijning van haar broer last van nachtmerries. ,,Daarin zie ik telkens hoe hij slapend in bed buiten westen wordt geslagen en hoe zijn lichaam daarna wordt weggesleept. Dan schrik ik wakker waardoor ik de rest niet zie maar de afloop ken ik wel.’’

Met haar aanwezigheid in Kenia hoopt Gabrie van Straten het onderzoeksteam van de recherche ook te motiveren om door te gaan met het moordonderzoek en de onderste steen boven te krijgen. ,,Het kan toch niet zo zijn dat iemand die hier ruim 30 jaar woonde en zich met hart en ziel inzette voor dit land, zomaar van de aardbodem verdwijnt, zonder dat de schuldige of schuldigen gevonden en bestraft worden.’’