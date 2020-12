Zuster vermoord in India nadat zij priester en non betrapt op seks, daders krijgen levenslang

Een katholieke priester en een non uit India moeten levenslang de gevangenis in omdat zij verantwoordelijk worden gehouden voor de moord op een ander lid van hun klooster, bijna dertig jaar geleden. Priester Thomas Kottoor (69) en zuster Sephy (55) werden gisteren veroordeeld voor de moord en voor het vernietigen van bewijsmateriaal.

De 21-jarige zuster Abhaya liep in de vroege ochtend van 27 maart 1992 de keuken van het klooster binnen. Ze betrapte de priester en een andere zuster op een ongeoorloofde seksuele relatie. Uit angst dat de zuster alles zou doorvertellen, vermoordde het paar haar met een bijl en dumpte haar lichaam in een put in het St. Pius X-klooster in Kottayam, een stad in het zuiden van India.

De politie oordeelde aanvankelijk dat de zuster zelf een einde aan haar leven had gemaakt. Het Indiase Central Bureau of Investigation (CBI) nam de zaak een jaar na haar dood over en concludeerde dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen. Van een verdachte ontbrak nog ieder spoor.

Nieuw bewijs

De zaak lag ruim vijftien jaar stil, tot er opeens nieuw bewijs binnenkwam. Het CBI heropende haar onderzoek en beschuldigde Kottoor, Sephy en een tweede priester op verdenking van betrokkenheid. Ze werden een jaar later op borgtocht vrijgelaten, waarna er een langdurige strafzaak volgde. Nabestaanden van het slachtoffer en demonstranten gingen door het hele land de straat op om een veroordeling voor de drie verdachten af te dwingen.

Volgens de rechter ligt er genoeg bewijs om Kottoor en zuster Sephy voor de moord te veroordelen, meldt BBC. Zo is onder meer gebleken dat de zuster een speciale operatie heeft ondergaan om te faken dat zij nog maagd is. Ook hebben getuigen verklaard dat ze de priester en de zus samen bij de put hebben zien lopen, ten tijde van de moord. Volgens andere zusters leefde het slachtoffer een gelukkig leven en waren er geen aanwijzingen dat zij zichzelf wat wilde aandoen.

De derde verdachte, priester Jose Poothrikkayil, werd ook door officieren van justitie ervan beschuldigd een ongeoorloofde relatie met Sephy te hebben. Hij werd in 2008 gearresteerd en zou ook iets met de moord te maken hebben, maar is vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs.

Blijdschap

De veoordeling van de priester en de non leidt tot grote opluchting bij demonstranten in India. ,,De zaak rondom zuster Abhaya heeft eindelijk gerechtigheid gekregen”, verklaarde mensenrechtenactivist Jomon Puthenpurackal, die jarenlang campagne voerde om de daders voor het gerecht te krijgen.” Priester Kottoor hield vast aan zijn onschuld. ,,Ik heb geen kwaad gedaan. God is met mij”, zei hij buiten de rechtbank tegen lokale media, vlak nadat hij werd veroordeeld.

