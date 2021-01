Zuurstof is op in Braziliaanse miljoenenstad: coronapatiënten overlijden door verstikking

Een emotioneel bericht op Instagram dat viraal ging, schudde Brazilië donderdagochtend wakker. ,,In het hele ziekenhuis is gewoon alle zuurstof op. Er gaan veel mensen dood. Lieve god, stuur ons zuurstof!’’, was de beklemmende oproep van de psychologe Thalita Rocha, wier schoonmoeder in een van de ziekenhuizen van Manaus een gevecht voerde tegen de verstikking.



De situatie in Manaus, een stad met ruim twee miljoen inwoners in het hart van het Amazone-regenwoud, is opnieuw compleet uit de hand gelopen. Ook in april stroomden de ziekenhuizen vol met coronapatiënten en moesten overledenen vanwege ruimtegebrek in massagraven op de kerkhoven worden begraven.



Na een enorme stijging van het aantal besmettingen in de afgelopen weken liggen de ziekenhuizen van de stad, die als enige in de deelstaat Amazonas beschikt over intensive care-units, ook nu weer vol met patiënten met Covid-19. Meer dan 400 mensen wachten op een behandelplek. Het aantal sterfgevallen bereikt vrijwel dagelijks recordhoogten. Voor sommige begraafplaatsen in de stad staan files van rouwstoeten. Vrijdag werden in Manaus 213 mensen begraven, donderdag 186, woensdag 198. Het gemiddelde aantal begrafenissen per dag in Manaus bedraagt normaal gesproken buiten de coronapandemie 34. Velen verloren de strijd tegen verstikking vanwege het gebrek aan zuurstofcilinders.



,,Naar schatting zijn vandaag tussen de twintig en veertig mensen simpelweg gestikt’’, zei de voorzitter van de artsenvakbond in de Amazone Mário Vianna donderdag. Exacte cijfers ontbreken omdat van veel sterfgevallen de doodsoorzaak nog niet officieel vaststaat.