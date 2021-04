Zwaar mishandelde Turkse vrijgesproken van moord op gewelddadige echtgenoot

Melek Ipek, die bij haar aanhouding blauw geslagen ogen en een dik gezicht had, werd in de dagen voor haar haar mans dood geslagen, verkracht, vernederd en met de dood bedreigd . Haar echtgenoot had haar in de nacht van 7 januari zwaar mishandeld. Haar twee jongste dochters vonden hun moeder naakt en geboeid op de badkamervloer. Vader Ramazan had het huis verlaten en liet haar gewond achter. Bij zijn terugkeer stuurt Melek de kinderen naar hun kamers en pakt het jachtgeweer van haar man. Een schot maakt een einde aan haar kwelling. Ze belt zelf de hulpdiensten en wordt vastgezet voor de vermeende moord op haar echtgenoot. Als het proces tegen haar begint, leidt dat tot protesten voor de rechtbank in Antalya. ‘Vrijheid voor Melek Ipek’, leest het op de spandoeken die de betogers meedragen.

Conventie van Istanboel

,,Als Melek het heft niet in eigen handen had genomen, dan was zij zelf vermoord”, klinkt het onder de betogers, die de noodzaak van het Europese vrouwenrechtenverdrag onderstrepen. Een maand eerder is president Erdogan uit de Conventie van Istanboel, dat landen tot het aanpakken van geweld tegen vrouwen dwingt, gestapt. De aanklagers willen aanvankelijk 24 jaar cel, maar eisen uiteindelijk 2 tot 6 jaar.



Bij de zitting van gisteren is Melek zelf aanwezig en zijn de kneuzingen in haar gezicht genezen, schrijft nieuwssite Haber48. Haar daad word aangemerkt als ‘onopzettelijke doodslag’. De aanklagers vragen zich echter af waarom de vrouw niet naar de politie is gegaan en om bescherming heeft gevraagd. Waarom is ze niet weggelopen? Waarom reppen getuigen niet van het jarenlange geweld waarover Melek spreekt?