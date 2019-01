Zwaar verlies voor premier May. En wat nu?

Premier May heeft een zware nederlaag geleden in het Lagerhuis. De deal die de Britse premier dacht te hebben gesloten met de Europese Unie over een ordelijke scheiding werd zojuist verworpen met 230 stemmen verschil.

,,Vanavond wordt een beslissing gemaakt waar velen van ons nog jaren mee moeten kunnen leven. Vanavond kunnen we kiezen om boven onze partijlijnen uit te stijgen en onze burgers de toekomst te geven die ze verdienen”, May probeerde met een laatste wanhoopsoproep steun te krijgen voor haar deal met de EU. Tevergeefs. Uiteindelijk kreeg May om de oren met een historische 202 tegen 432. Het was een eeuw geleden dat een Britse premier met zo’n verschil werd verslagen.

Het mocht allemaal niet baten. Zelfs pogingen van Conservatieve partijmanagers aan partijgenoten om dan maar liever niet te stemmen - zodat de nederlaag getalsmatig wat kan meevallen - leverden weinig resultaat op. Het traditionele geschuifel door de ‘division lobbies’ – het was overvol in de lobby van de tegenstanders van Mays deal, waar dissidente No-Deal-Conservatieven en Labourparlementsleden het dan wel hartgrondig oneens met elkaar waren maar toch allemaal een brexitdeal zoals die er nu lag wilden voorkomen, konden stemmen – leverde dan om exact kwart over acht Britse tijd op waar de meeste Britten onderhand echt de buik van vol hebben: een verlenging van de politieke crisis.

Wat nu?

Het plan van May is nu dus in een stemming afgeschoten. Maar wat nu? May daagde in een reactie de Labour-oppositie uit met een motie van wantrouwen te komen. Die uitdaging werd aangenomen door Labour-leider Jeremy Corbyn. De uitkomst van die stemming is allerminst zeker.

Maar iemand of iets zal toch orde moeten scheppen in de zeldzame chaos. Komt premier May over drie dagen echt met een herziend en kansrijker plan? Ze zal het ongetwijfeld proberen. Maar de kans lijkt klein dat het de tweede keer wel lukt, aangezien Mays verlies wel heel fors uitviel en er vanuit Europa gisteren alvast weinig ruimte werd geboden voor betere voorwaarden.

Komen er dan nieuwe verkiezingen? Onwaarschijnlijk. Dat zullen de Conservatieven niet willen riskeren nu ze er zo’n puinhoop van hebben gemaakt en zelf zo verdeeld zijn. Of zal het als alles muurvast blijft zitten dan toch uitlopen op dat tweede referendum waarbij de keuze kan gaan tussen de door het parlement afgewezen brexitdeal van premier May of helemaal geen brexit. Volgens de laatste peilingen zou ongeveer 54 procent van de kiezers de scheiding met de EU bij nader inzien willen herroepen en uiteindelijk toch vóór het lidmaatschap van Europese Unie willen stemmen. Maar die intenties zeggen niet zoveel. Vlak voor het eerste brexitreferendum zeiden ongeveer net zoveel Britten dat ze tegen brexit waren, maar ze stemden anders toen het erop aankwam. Of beter: best veel van degenen die zeiden tegen te zullen stemmen kwamen niet opdagen en lieten hun kans voorbijgaan. Vooral jongeren.

Juncker

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker keerde gisteren uit Straatsburg naar Brussel terug in verband met de stemming over de brexitdeal met de EU in het Britse Lagerhuis. Volgens zijn woordvoerder is het ,,belangrijk dat hij de komende uren in Brussel beschikbaar is’'. Juncker was in de Franse stad voor de maandelijkse plenaire zitting van het Europees Parlement. Vicevoorzitter Frans Timmermans neemt de taken van zijn baas over. Morgenochtend houdt het parlement een debat over het nakende Britse vertrek uit de EU. Daarna houdt de Spaanse premier Pedro Sanchez een speech over zijn toekomstvisie op de Europese Unie.