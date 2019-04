Zwaargewonden bij massacrash met 50 auto’s op Duitse snelweg

Nederland­se ‘dorpsster’ in Frankrijk sterft onverklaar­ba­re dood

13:51 De Franse politie onderzoekt de dood van een Nederlander die al jaren in een dorp in de buurt van Le Mans woonde. Hugo Helmond (64) overleed donderdag in een ziekenhuis waar hij in kritieke toestand was binnengebracht. ,,Hij kon niet meer vertellen wat hem was overkomen’’, zegt een huisvriendin tegen deze site.