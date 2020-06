Zwaarste sumoworstelaar ooit spoort collega's aan om eetgedrag te beteugelen

De gepensioneerde sumoworstelaar Ōrora drukt in een Japans interview andere beoefenaars van de sport op het hart om minder te eten en beter voor zichzelf te zorgen. Aanleiding is de dood van een 28-jarige sumoworstelaar bekend als Shobushi. Hij overleed vorige maand aan de gevolgen van corona. Zelf woog Ōrora op zijn hoogtepunt maar liefst 292 kilo, meer dan welke man dan ook in de lange geschiedenis van de sport.

,,Het is niet makkelijk om gezond te blijven als je het leven leidt van een sumoworstelaar”, zegt Ōrora in het recente interview met het Japanse dagblad Asahi Shimbun. De Russische worstelaar, die vanwege zijn pensioen zijn ‘gewone’ naam Anatoly Mikhakhanov gebruikt, zegt verder dat hij zich nu beter realiseert dat met name de eetgewoonten van de zwaarlijvige sporters problematisch zijn. Een gemiddelde sumoworstelaar verorbert twee gigantische maaltijden per dag, goed voor zo'n 8000 kilocalorieën. Tussen die maaltijden is een dutje vaste prik.

Dat de levensstijl van sumoworstelaars een gevaar kunnen vormen voor hun gezondheid, blijkt wel uit de recente dood van de jonge worstelaar Shobushi, die bezweek aan de gevolgen van Covid-19. Shobushi is de eerste sumoworstelaar die met corona besmet raakte en tevens de eerste die eraan overleed. ,,De dood van Shobushi laat zien dat we veel beter voor onszelf moeten zorgen’’, stelt oud-worstelaar Mikhakhanov in het interview.

Krat bier per dag

Zelf at Mikhakhanov maar liefst 200 stukjes sushi per dag en dronk daar naar eigen zeggen iedere dag een hele krat bier bij. Als gevolg van deze overconsumptie had hij een gevaarlijk hoge bloeddruk en voelde hij zich continu vermoeid. ,,Na een maaltijd ging ik direct liggen. Lopen of bewegen lukte bijna niet’’, zegt hij tegen de krant.

Sinds zijn pensioen heeft de 37-jarige zijn twee enorme maaltijden ingeruild voor vijf kleinere maaltijden. Ook wandelt en sport hij dagelijks, waardoor hij inmiddels 100 kilo is kwijtgeraakt.