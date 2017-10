Zwanger migrantenmeisje dieper in problemen: Amerikaanse rechters helpen niet bij abortus

Een 17-jarig meisje in vreemdelingendetentie in de VS kan door tegenwerking van de regering-Trump nog altijd geen abortus plegen. In hoger beroep stelden rechters een besluit over haar recht op abortus uit. De autoriteiten krijgen eerst tijd om haar vrij te laten.

Het meisje uit Centraal-Amerika verblijft nu in een gesloten opvangcentrum voor minderjarigen die illegaal de grens overstaken. Ze krijgt daar geen toestemming om naar een abortuskliniek te gaan. Het meisje stapte naar de rechter, die de autoriteiten opdroeg abortus direct mogelijk te maken. De ingreep is legaal in de VS, de kosten worden gedekt door een belangenorganisatie. Maar de regering-Trump ging in beroep, volgens rechtbankdocumenten om 'geboorte' te promoten, het ongeboren kind te beschermen en te voorkomen dat meer minderjarigen naar de VS komen voor een abortus in detentie.

De tiener, alleen bekend onder de schuilnaam Jane Doe, zou als illegale immigrant niet hetzelfde recht op abortus hebben als Amerikaanse vrouwen. Ze kan het land verlaten om haar zwangerschap af te breken, redeneert het Amerikaanse ministerie van Justitie, of familie vinden waar ze kan verblijven. Minderjarige asielzoekers worden in de VS vrijgelaten uit speciale detentiecentra als een goedgekeurd familielid hen onder de hoede neemt zolang ze wachten op een besluit over hun verblijfsstatus. Volgens de advocaat van de regering-Trump, Catherine Dorsey, weerhoudt de overheid haar zo niet van abortus. ,,De overheid weigert die alleen te faciliteren."

De rechter geeft nu tot het einde van de maand tijd om zo'n voogd te vinden. Het maakt de advocaten van de zwangere tiener boos. Het uitstel is gevaarlijk, waarschuwen zij, omdat een abortus naarmate de zwangerschap vordert gecompliceerder en ingrijpender wordt. Toen ze ontdekte dat ze ongewenst in verwachting is en om een abortus vroeg was Jane Doe 9 weken zwanger, inmiddels is het al ruim 15 weken. In Texas, waar ze verblijft, is abortus na 20 weken niet toegestaan. Als voor 31 oktober geen zogeheten 'sponsor' is gevonden, moet de zaak terug naar de rechter.