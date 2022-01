Zwangere Nieuw-Zeelandse journaliste in Afghanistan komt eigen land niet in en zoekt hulp bij taliban

Verslaggeefster Charlotte Bellis, de partner van een Belgische fotograaf, beschreef haar ervaring in een open brief in de New Zealand Herald. Ze ging in augustus naar Afghanistan als verslaggeefster van het mediabedrijf Al Jazeera. Daar ondervroeg ze de taliban tijdens hun eerste persconferentie na de herovering van het land over de manier waarop ze meisjes en vrouwen in Afghanistan behandelen en hoe ze dat in de toekomst zouden gaan doen (zie ook haar tweet hieronder). Volgens de journaliste is het dan ook ‘vreselijk ironisch’ dat ze diezelfde vraag nu aan haar eigen regering moet stellen.

Ze komt Nieuw-Zeeland namelijk niet in, schrijft Bellis. In dat land geldt al een tijdje een erg streng coronabeleid. Iedereen die uit het buitenland wil terugkeren, moet tien dagen in quarantaine in een opvangcentrum dat door het leger wordt beheerd. In het centrum zijn echter veel te weinig plaatsen, waardoor de wachtlijst erg lang is. Heel wat Nieuw-Zeelanders zijn om die reden momenteel gestrand in het buitenland, sommigen in penibele omstandigheden. Ook de zwangere Bellis kwam meteen op een wachtlijst terecht.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Charlotte Bellis (@charlottebellis)

Contactpersonen binnen taliban

In haar open brief vertelt Bellis dat ze in september was teruggekeerd naar haar standplaats Qatar. Daar ontdekte ze dat ze zwanger was van haar Belgische partner Jim Huylebroek, een fotograaf die werkt voor The New York Times. Ze beschrijft de zwangerschap als ’een wonder’, omdat dokters Bellis eerder hadden verteld dat ze onvruchtbaar was. In Qatar kon de journaliste echter niet blijven. Ongehuwd zwanger raken is daar strafbaar.

Bellis stopte in november om die reden bij Al Jazeera, met het idee uit Qatar weg te moeten. Ze verhuisde samen met haar vriend naar België. Aangezien ze echter geen vaste inwoner van dat land is, kon ze ook in België niet langer dan een paar maanden blijven. Ze bleef dan ook doorgaan met het vragen om toestemming om Nieuw-Zeeland binnen te komen, maar zonder enig succes. Volgens Bellis had het stel enkel nog visa om in Afghanistan te wonen.

Om die reden sprak de journaliste met enkele taliban-contactpersonen. Die verzekerden haar dat ze veilig naar Afghanistan zou kunnen komen zolang ze zou beweren dat ze getrouwd is. ,,Als het escaleert, dan bel je ons”, lieten de taliban haar weten. De journaliste zou maar liefst 59 documenten naar de Nieuw-Zeelandse autoriteiten in Afghanistan hebben gestuurd, maar die wezen haar aanvraag voor een noodterugkeer steeds af.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Charlotte Bellis (@charlottebellis)

Aanvraag opnieuw geopend

Volgens Chris Bunny, het hoofd van de Nieuw-Zeelandse immigratiedienst, voldeed Bellis’ aanvraag initieel niet aan de voorwaarden. Hij zou de vrouw naar eigen zeggen hebben laten weten dat ze een nieuwe aanvraag moest doen die wel aan de regels voldeed. ,,Dat is niet ongewoon en het is een voorbeeld van hoe we behulpzaam proberen te zijn voor Nieuw-Zeelanders die zich in moeilijke situaties bevinden”, aldus Bunny.

Bevallen in Afghanistan, waar de gezondheidszorg op instorten staat, ziet Bellis niet zitten. Momenteel lijkt er echter opnieuw wat vooruitgang te komen in haar zaak. Dat komt omdat Bellis liet weten dat ze advocaten zou inschakelen en met haar verhaal naar buiten zou treden. Volgens de Nieuw-Zeelandse coronaminister Chris Hipkins worden de aanvragen van de verslaggeefster en haar vriend opnieuw bekeken, al kreeg de journaliste voorlopig nog geen officiële toestemming om terug naar huis te keren.

Volledig scherm Archiefbeeld 17 augustus 2021: De taliban geven hun eerste persconferentie in Kaboel, Afghanistan. De Nieuw-Zeelandse journaliste Charlotte Bellis (uiterst links) was als een van de weinige vrouwen aanwezig. © Photo News

