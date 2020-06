Zwangere olifant bezwijkt aan ananas vol vuurwerk: ‘Ze had de schat van het bos moeten zijn’

,,We dachten eraan haar naar een veilige plek te brengen om haar te onderzoeken’’, vervolgt Krishnan. ,,Voor we dat konden doen, was ze al gestorven. Staande in het water. We hopen dat het een vredige dood was.’’ Dorpsbewoners haalden het dode dier met behulp van twee andere olifanten uit de rivier. Het tragische einde van de olifant kreeg nog een grauwer randje, toen bij sectie bleek dat het vrouwtjesbeest zwanger was.



Surendrakumar heeft opdracht gegeven de verantwoordelijke voor de dood van de olifant op te pakken. ,,De boswachters hebben de taak de booswicht te grijpen en hem te straffen.’’ Wat precies de aanleiding voor de aanval op de olifant was, moet nog blijken. ,,Er is een onderzoek gestart naar de toedracht’’, aldus de bosbaas. Feit is dat de ananas een flinke hoeveelheid vuurwerk moet hebben bevat.



Hoewel wilde olifanten in India wel vaker voor overlast zorgen, zeggen de wildbeheerders nog nooit zulk vreselijk geweld tegen de dikhuiden te zijn tegengekomen. ,,Ze had de schat van het bos moeten zijn, maar dan had ze mooi en knap moeten zijn’’, schrijft Krishnan bij zijn Facebookbericht. ,,Ze was op zoek naar voedsel, maar ze kende de egoïstische man die op de loer lag niet. Ze vertrouwde iedereen.’’