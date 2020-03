Zwangere vrouw (19) overlijdt na val van metershoge barrière bij Amerikaanse grens

Een 19-jarige zwangere vrouw uit Guatemala is dinsdag overleden nadat ze bij de Amerikaanse grensplaats El Paso een metershoge barrière had proberen te beklimmen. Ze viel zes meter naar beneden en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar kwam ze samen met haar ongeboren kind te overlijden, bevestigen Amerikaanse functionarissen vandaag.

De 19-jarige Miriam Luna probeerde zaterdag de oversteek naar Amerika te maken door over een metershoge stalen grensmuur bij El Paso te klimmen. Ze was in het bijzijn van een 26-jarige man, vermoedelijk haar partner en de vader van de baby, en viel meer dan zes meter naar beneden. De man waarschuwde Amerikaanse grensbeveiligers die een ambulance belden.

Mensensmokkelaars

Voor het leven van de vrouw werd direct gevreesd. Ze had een hersenbloeding, een bekkenfractuur en zware verwondingen aan haar lever en nieren. Ze onderging meerdere operaties, waaronder een keizersnede, maar alle medische hulp mocht niet meer baten. Ze stierf dinsdag in het ziekenhuis aan haar verwondingen, meldt de BBC.

,,Ondanks alle inspanningen van onze agenten en medische hulpverleners zijn helaas meerdere mensen overleden door toedoen van mensensmokkelaars”, zei Gloria Chavez, chef van de El Paso-grenscontrole, in een verklaring. ,,Iemand in Mexico begeleidde deze zwangere vrouw naar dit deel van de grens en moedigde haar aan en hielp haar de stalen grensbarrière te beklimmen.”

Steeds meer migranten

De chef verzekerde dat zij ‘alle verantwoordelijken’ zou proberen te vinden voor het in gevaar brengen van deze levens. Dilver Israel Díaz García, de 26-jarige vermoedelijke partner van de vrouw, wordt tot die tijd bij de grenspatrouille vastgehouden voor verhoor. Als hij had geweten dat de risico’s zo groot waren, had hij het niet gedaan, verklaarde een politiebron tegenover Mexicaanse media.

Migranten nemen steeds meer risico’s om de zuidwestelijke grens illegaal over te steken, ondanks dat de grensbeveiliging is aangescherpt en het aanvragen van asiel in Amerika steeds lastiger is geworden. In augustus werd een andere vrouw uit Guatemala, de 20-jarige Vilma Mendoza, dood aangetroffen in een kanaal in het oosten van El Paso. Ook zij probeerde de VS illegaal binnen te komen.

Speerpunt

Trump beschouwt het terugdringen van illegale migratie als een speerpunt. Hij beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 om een muur te bouwen aan de grens met Mexico en dat buurland te laten betalen voor de aanleg.

Een Amerikaans gerechtshof haalde eind vorige maand nog een een streep door een belangrijke asielmaatregel van de president. Die dwong veel migranten om in Mexico te wachten terwijl hun asielaanvraag werd behandeld. Dat kan maanden of zelfs jaren duren.

Sinds de invoering van dat zogenoemde ‘blijf in Mexico’-beleid zijn bijna 60.000 asielzoekers teruggestuurd naar Mexico. Daar leven ze soms noodgedwongen in tentenkampen. Het federale hof van beroep in San Francisco oordeelde dat het beleid strijdig is met regels over migrantenrechten.