Zwangere vrouw overlijdt na aanval kruisboog, baby overleeft

De pijl zou het ongeboren kindje maar net hebben gemist, bericht de krant Evening Standard. Het slachtoffer, Sana Muhammad (35), was acht maanden zwanger.

Slachtoffer Muhammad is volgens haar echtgenoot neergeschoten in haar huis. Dat gebeurde in het bijzijn van haar vijf kinderen van een, vier, twaalf, vijftien en zeventien jaar oud. De man van Muhammad vertelde dat hij een doos ging wegzetten in de schuur en daar plots oog in oog stond met een man met een kruisboog. Die achtervolgde hem vervolgens de woning in.

Pijl voor mij

,,Mijn vrouw was daar de afwas aan het doen. Ik schreeuwde: rennen, rennen, rennen’', vertelde de 42-jarige man. ,,Hij schoot haar neer. Ik kan de gedachte niet van me afzetten dat ze is geraakt door een pijl die voor mij was bedoeld.” De pijl zou recht in het hart van de jonge vrouw zijn gekomen, maar heeft de baby niet geraakt.