Zwangere vrouwen met Covid-19 vertonen mogelijk geen symptomen

Dat zwangere vrouwen een verhoogd risico lopen op een ernstiger ziekteverloop na besmetting met het coronavirus, is niet opmerkelijk. Tijdens de zwangerschap is een vrouw meer vatbaar voor infecties, wellicht omdat het immuunsysteem hyperactief reageert om de ongeboren baby te beschermen.



Gemiddeld vier op de honderd zwangere vrouwen belanden op de IC vanwege zorgen na besmetting met Covid-19. ,,Dat is geen al te hoog cijfer”, aldus Shakila Thangaratinam, onderzoeker Maternale gezondheid aan de University of Birmingham. ,,Maar het risico bij niet-zwangere vrouwen van die leeftijd is beduidend kleiner.”



Anderzijds blijkt uit het recente onderzoek dat een groot deel van de zwangere vrouwen in eerste instantie geen typische symptomen (hoesten, koorts en moeilijkheden bij het ademhalen) van Covid-19 vertoont. Dat maakt het moeilijker voor artsen om de ziekte in een vroeg stadium te detecteren.



De bevindingen zijn het resultaat van een analyse van maar liefst 77 verschillende studies waarbij 11.432 zwangere vrouwen in het ziekenhuis zijn onderzocht.