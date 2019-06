Zware bom gevonden: binnenstad van Kleef wordt nu ontruimd

Gedurende die tijd is de binnenstad verboden gebied. De bom is eerder vandaag gevonden aan de Minoritenstrasse bij het slaan van heipalen voor nieuwbouw, op de plek weer eerst de Scalabioscoop stond. De bom ligt in een schacht. Deskundigen van de Duitse EOD zullen met een ladder afdalen in de schacht om de bom onschadelijk te maken.

Toegangswegen afgesloten, hogeschool dicht

Naar schatting enkele duizenden mensen moeten de binnenstad uit. Mensen die slecht ter been zijn of ziek worden door de ambulancedienst thuis opgehaald. De bewoners worden opgevangen in de brandweerkazerne aan de Brabantserstrasse 56.



In Kleef zijn momenteel ook veel Nederlanders aan het shoppen. Kleef ligt vlak over de grens bij Nijmegen. Brandweer en politie rijden momenteel door de binnenstad om het publiek te informeren. Om 16.30 uur zullen de toegangswegen - op 25 plekken - naar de binnenstad afgesloten worden.



De nabijgelegen hogeschool Rhein-Waal heeft de studenten en docenten om 15.00 uur naar huis gestuurd. Ze mogen vandaag niet meer terugkomen.



Vermoedelijk zal ook het treinverkeer op het station van Kleef stilgelegd worden. Automobilisten wordt gevraagd met een grote boog om Kleef heen te rijden. Als de bom onschadelijk is gemaakt zal de sirene in Kleef een minuut loeien.