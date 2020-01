Zware crimineel die door gat in muur uit Belgische cel ontsnapte gepakt in Nijmegen

Een in België ontsnapte gevangene is vanavond aangehouden in Nijmegen. Dat melden diverse Belgische media. Hij zou bezig zijn geweest met het plegen van ‘strafbare feiten'. Het politiekorps Oost-Nederland kan het bericht nog niet bevestigen. De arrestatie zou rond 19.00 uur hebben plaatsgevonden.

Het Belgische Gevangeniswezen bevestigt de aanhouding tegenover Het Nieuwsblad. De man, een Tunesiër, ontsnapte vanochtend uit een cel in het Belgische Wortel. Het ging om Rachid S., een Tunesiër die in de gevangenis zat voor gewapende overvallen. Hij zat een celstraf van vijf jaar uit. Via een zelfgemaakt gat in de muur van zijn cel verliet hij zijn cel. Daarna klom hij over een muur van wel vier meter hoog.

Eén celgenoot was langs hetzelfde gat naar buiten gegaan, maar kon op het gevangenisterrein gepakt worden. Ook een derde celgenoot was mee door het gemaakt gat gekropen, maar geraakte nadien niet verder. Hij is daarop terug door het gat naar zijn cel gekropen.

De gevangenis van Wortel ligt niet ver over de grens, ten zuiden van Breda.

Verbazing

Veel mensen in België vragen zich of hoe een gedetineerde anno 2020 zomaar een gat in de muur van zijn cel kan maken. Volgens de eerste berichten heeft de ontsnapte gevangene dat waarschijnlijk gedaan met de beugel van het televisietoestel.

,,Hij maakte het gat in het toiletgedeelte van zijn cel. Op dat deel heb je ’s nachts geen zicht vanaf de gang”, vertelt een cipier van de gevangenis in Wortel tegenover Het Laatste Nieuws. ,,Het personeel valt niks te verwijten bij deze ontsnapping. De gedetineerde heeft net zoals enkele weken geleden in Turnhout gebruikt gemaakt van donkere zones en onbewaakte plekken om te ontsnappen.”