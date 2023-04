Zware gevechten en explosies in Soedan, ministerie adviseert Nederlanders binnen te blijven

Soedan is zaterdag opgeschrikt door geweld tussen paramilitairen en het reguliere leger van het land. In de hoofdstad Khartoum zijn schoten en explosies gehoord. De paramilitairen claimen de controle over het presidentieel paleis, de woning van de legerleider en het internationale vliegveld.

Het geweld komt na weken van oplopende spanningen door een machtsstrijd tussen de legerleider Abdel Fattah al-Burhan en zijn nummer twee, Mohamed Hamdan Daglo, die aan het hoofd staat van de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF). De twee zijn in conflict over de integratie van de RSF in het reguliere leger.

Het RSF claimt ook de controle te hebben over de vliegvelden in de noordelijke stad Merowe en El-Obeid in het westen. Ooggetuigen melden dat vrachtwagens vol soldaten het vliegveld van Khartoum hebben betreden. Anderen melden hevige schietpartijen in de hoofdstad, rond het hoofdkwartieren van de RSF en het leger, en in omliggende steden.

Het leger en de RSF beschuldigen elkaar ervan de aanval te hebben geopend. Gevreesd wordt dat het conflict verder escaleert en het land verstrikt raakt in een langdurige strijd tussen de twee groepen, juist nu Soedan streeft naar een burgerregering na een periode van machtsstrijd en militaire coups.

RSF-leider Hamdan Daglo schoof zichzelf naar voren bij de overgang naar een democratische regering, tot onvrede van andere militaire leiders. Afgelopen donderdag beschuldigde het leger Hamdan Daglo ervan dat hij zonder overleg troepen in Merowe verplaatste.

Volledig scherm Mohamed Hamdan Dagalo, leider van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), groet zijn aanhangers © REUTERS

Binnen blijven

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in Soedan opgeroepen in alle gevallen binnen te blijven en niet de straat op te gaan. Ook de Britse regering geeft dat advies aan landgenoten. ‘We houden de situatie in Khartoem en andere delen van Soedan waar militaire gevechten zijn nauwlettend in de gaten', schrijft de Britse ambassade op Twitter.

Rusland en de Verenigde Staten zijn bezorgd om het geweld in Soedan. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken noemt de situatie in het land ‘fragiel’. Ambassadeur van de VS John Godfrey zegt dat de geweldsuitbarsting ‘extreem gevaarlijk’ is.

