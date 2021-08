Zware gevechten in straten van Afghaanse stad Kunduz

Oorlogsma­chi­ne van Taliban niet te stuiten

4 augustus De Taliban proeven het succes op het slagveld. De eerste grote Afghaanse stad staat op het punt van vallen en met de inval in de woning van de Afghaanse minister van Defensie treffen de Taliban de pro-Westerse regering in het hart. De boodschap van de extremisten is duidelijk: niemand is veilig voor ons.