Zware storm en overstromingen in Zuid-Frankrijk: ‘Wat normaal in drie maanden valt, viel in vier uur’

Zware onweersbuien hebben vanochtend voor veel overlast gezorgd in Zuid-Frankrijk. In vier uur tijd is er zo'n 200 millimeter aan neerslag gevallen. Deze hoeveelheid valt bij ons normaal in drie maanden.

In de regio Avignon-Nîmes is er een zogenaamde supercel ontstaan, een zware onweersbui die om zijn eigen as roteert. ,,Dat is in principe niet raar in dit gebied voor deze periode van het jaar”, legt Wouter van Bernebeek, meteoroloog voor het weerbureau Weerplaza, uit. ,,Koude najaarslucht waait over het warme water van de Middellandse Zee, en daardoor ontstaan zware buien. Dit is wel het eerste geval wat er echt uitspringt dit jaar.”

De bui was niet niks. ,,Wat dit exemplaar bijzonder maakt, is dat hij urenlang bleef hangen boven hetzelfde gebied”, vertelt Van Bernebeek. ,,Normaal verplaatst een supercel zich snel, maar in Zuid-Frankrijk bleef hij stil hangen. Dat zorgde voor veel overlast en gigantische overstromingen. Ik heb gehoord van een lokale rivier die wel 1,5 meter is gestegen door al het water.”

Limburg

,,De neerslag is vergelijkbaar met wat er in Limburg viel”, deelt Van Bernebeek, ,,maar wat bij ons in twee dagen viel, viel in Zuid-Frankrijk in vier uur. Ook besloeg de bui in Limburg een veel groter gebied dan nu in Zuid-Frankrijk. Het water is daar op één plek gevallen en dat moet in kleine riviertjes terugstromen naar de Middellandse Zee. De ergste beelden moeten nog komen denk ik.”

