Zwarte zaterdag op Franse wegen: dit zijn de voornaamste probleemroutes

Ook druk in Duitsland

Ook elders in Europa wordt grote drukte op de wegen verwacht. In Duitsland zullen files ontstaan rond Stuttgart, Neurenberg en München en in het noorden bij Bremen en Hamburg. In Oostenrijk moet het verkeer aansluiten op de Fernpasroute in Tirol en de A10/A11 van Salzburg naar Slovenië, met de Karawankentunnel als grootste knelpunt. Verkeer in Zwitserland zal drukte ondervinden in de Gotthardtunnel.