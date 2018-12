Zweden en België gaan stap verder: niet meer paffen op straat en in auto

Frankrijk jaagt op schutter Straats­burg: ‘Dood of levend, maakt niet uit’

10:55 Honderden politieagenten zijn vandaag op de been op de tweede dag in de zoektocht naar de 29-jarige Straatsburg-schutter Cherif Chakatt. Regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux vertelde vanmorgen tegen het Franse CNews: ,,Het maakt niet uit of we hem dood of levend te pakken krijgen. Als we hem maar zo snel mogelijk vinden.’’