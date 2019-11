Zweden laat onderzoek naar verkrachting door WikiLeaks-oprichter Assange vallen

,,Ik wil u op de hoogte stellen van mijn beslissing om het vooronderzoek te staken’’, sprak de Zweedse openbaar aanklager Eva-Marie Persson vandaag tijdens een persconferentie. In mei van dit jaar hervatte het Scandinavische land het verkrachtingsonderzoek naar Assange.



,,Ik zie op dit moment genoeg aanknopingspunten om het onderzoek te hervatten’’, sprak de aanklager in mei nog. Nu erkent het openbaar ministerie dat er niet genoeg bewijs tegen Assange is voor vervolging. Ook aanvullend verhoor van Assange zal daar weinig verandering in brengen.



Kristinn Hrafnsson, hoofdredacteur van WikiLeaks, reageerde in een tweet op het nieuws en zei dat de focus nu moet komen te liggen op de ‘dreiging’ waar Assange al jarenlang voor waarschuwt: ,,De agressieve vervolging door de Verenigde Staten en de bedreiging die dat vormt voor het recht op vrije meningsuiting en persvrijheid.’’