Zweeds meisje (8) vist duizend jaar oud zwaard op uit meer

Flake: FBI-rap­port Kavanaugh voegt niets toe

4 oktober De Republikeinse senator Jeff Flake heeft in het rapport van de FBI niets kunnen vinden dat de beschuldigingen tegen kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh wegens aanranding aannemelijker maakt. ,,We hebben geen aanvullende informatie ter ondersteuning gezien'', zei hij tegen verslaggevers in het Capitool.