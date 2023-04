Zweedse regering wil streng migratiebeleid Denemarken kopiëren

D66-leider Sigrid Kaag over migratie: ‘Hekken horen niet bij een beschaafd land’

De wil van VVD en CDA om de migratie te beperken is volgens D66-leider Sigrid Kaag een ‘onuitvoerbare wens’. ,,Als er echt een oorlog is of totale ellende, dan zullen mensen blijven komen”, zegt ze in een interview met deze krant. Een gesprek met de vicepremier over migratie, nieuwe partijen en de stikstofkwestie.