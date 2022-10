Zwitserse spoorwegen vestigen wereldrecord met bijna 2 kilometer lange reizigerstrein

Klimaatrap­port: Maximaal twee keer per week vlees eten om het klimaat te redden

In de ontwikkelde wereld zou iedereen maximaal twee keer per week vlees mogen eten om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. Dat is een van de conclusies uit het klimaatrapport dat vandaag is gepubliceerd.

26 oktober