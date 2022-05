14 Belgische voetbalfans onwel tijdens wedstrijd, mogelijk door ‘needle spiking’

De politie onderzoekt de zaak, ook al zijn in eerste instantie bij de veertien slachtoffers geen verdovende middelen gevonden. De politie gaat onder meer na of het zogeheten ‘needle spiking’ in het spel is, melden Belgische media.

De getroffenen zaten allemaal in hetzelfde tribunevak, achter het doel van de thuisploeg. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. ,,Ambulances en mobiele medische teams reden af en aan’’, vertellen enkele ooggetuigen. ,,Opeens viel een meisje uit het niets op de grond. We waren bang om rond te lopen omdat we vreesden ook geprikt te worden’’, getuigde een minderjarige supporter bij VTM Nieuws.

Eerste resultaten geruststellend

Veel duidelijkheid is er momenteel nog niet. De politie verhoort de vele slachtoffers en getuigen en bekijkt camerabeelden van het stadion. Ook worden bloed en urine van de slachtoffers nader onderzocht om vast te stellen of bij hen iets is ingespoten.

Voorlopig kan de politie niet bevestigen of het incident iets te maken heeft met needle spiking. De eerste toxicologische resultaten waren volgens de politie in ieder geval geruststellend. De komende dagen wordt daar meer informatie over verwacht. Van de mogelijke dader is er nog geen spoor.

Voetbalploeg KV Mechelen ‘betreurt dat deze feiten zouden gebeurd zijn’ en laat weten dat de organisatie op ‘elke mogelijke manier zal meewerken met de politie om dit incident uit te klaren’.

Wat is ‘needle spiking’? Zonder het te beseffen en ongevraagd een spuit in je lichaam geprikt krijgen, met daarin een verdovend middel. Dat is ‘needle spiking’. De term dook vorige zomer voor het eerst op in Groot-Brittannië. Evenwichtsverlies, verwardheid, misselijkheid, duizeligheid, overgeven en spraakproblemen zijn veelgenoemde symptomen. De laatste weken wordt geregeld melding gemaakt van soortgelijke prikincidenten, doorgaans tijdens het uitgaan. Na Britse, Franse en eerdere Belgische slachtoffers zijn inmiddels ook Nederlanders naar de politie gestapt. Bewijs voor ‘needle spiking’ ontbreekt en het is gissen naar beweegredenen van eventuele daders. In het Verenigd Koninkrijk zijn de zorgen inmiddels zo groot dat collectief werd opgeroepen tot een boycot van nachtclubs in wel dertig steden.