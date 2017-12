1974: Cruijff tilt Barcelona boven Real Madrid uit

Aké: Ik hoef me niet te bewijzen tegen Chelsea

9:51 Nathan Aké keert vanavond terug op het oude nest als Bournemouth het opneemt tegen Chelsea in de kwartfinale van de Carabao Cup. ,,Ik hoef me niet te bewijzen", vertelt Aké. ,,Het is gewoon een wedstrijd. Een grote wedstrijd voor ons."