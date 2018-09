3-0 is niet goed genoeg voor Guardiola: straftraining bij City

,,Ik ben boos. Ik ben kwaad op mijn spelers en ze weten het", gaf Guardiola na de wedstrijd aan. ,,Ik kan er niet tegen als de simpelste zaken mis gaan. Een simpele pass. Een normale aanname. We hebben het daar zo vaak over gehad, dus ik ga ze laten zien dat we beter kunnen dan dit."



De spelers van City mochten daarom zondag, op hun normaal gesproken vrije dag, komen opdraven voor een extra trainingssessie, waarin Guardiola alle fouten behandelde. ,,Het gaat om simpele zaken. Vooral in de eerste helft ging het een paar keer mis. Nadat we afgelopen seizoen 100 punten pakten, daarna het WK hadden en na een overwinning dan verandert je mindset. Nu we echt zijn begonnen, moet iedereen weer in zijn plaats vinden."