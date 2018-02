31 jaar cel voor voormalig jeugdcoach Bennell wegens misbruik

Heynckes heeft ontzag voor Besiktas: 'Zij kunnen van iedereen winnen'

16:20 De achtste finales van de Champions League tegen Besiktas zijn voor Bayern München veel meer dan een formaliteit. Dat zegt Jupp Heynckes, de coach van de Duitse topclub. ,,We zullen tot het uiterste moeten gaan om de kampioen van Turkije te verslaan. Besiktas is in staat van iedereen te winnen.''