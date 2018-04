84-voudig Engels international Ray Wilkins op 61-jarige leeftijd overleden

De 61-jarige Wilkins speelde onder andere voor Chelsea, Manchester United, AC Milan, Rangers en QPR. Wilkins won onder meer de FA Cup met Manchester United in 1983. De laatste tijd werkte hij als voetbalanalyticus bij Sky Sports en Talksport. In tien interlands was hij aanvoerder.



Veel Nederlanders hebben samengewerkt met Wilkins. Zo heeft Guus Hiddink hem als assistent gehad in zijn periode bij Chelsea. Ook René Meulensteen had in zijn tijd bij Fulham Wilkins als assistent.