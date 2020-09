8400 thuisfans bij start Bundesliga in Leipzig

,,De beslissing is genomen in nauw overleg met de gezondheidsautoriteiten”, aldus burgemeester Burkhart Jung. ,,En uiteraard onder strikte voorwaarden. We doen dit alles in het besef dat het met het virus nog lang niet voorbij is. Waar mogelijk willen we de mensen echter ook in de gelegenheid stellen hun gewone ritme weer zo veel mogelijk op te pakken. Dit is weer een klein stapje voorwaarts.”



De fans zullen zich in kleine groepen ophouden in het stadion, waar normaal gesproken ruimte is voor 42.000 toeschouwers. Ze zijn verplicht gezichtsmaskers te dragen en worden alleen toegelaten als ze uit Leipzig of de directe omgeving daarvan komen.



De toestemming die de plaatselijke autoriteiten hebben gegeven, kan worden ingetrokken als de situatie rond de verspreiding van het coronavirus in de regio verslechtert. In Duitsland worden per deelstaat verschillende maatregelen getroffen in de huidige crisis. Vooralsnog is Leipzig de eerste club uit de Bundesliga die toestemming krijgt supporters te verwelkomen.