Aanvalsmachine Napoli dendert zonder vedetten à la Ajax door Italië en Europa

Lionel Messi laat zich niet afleiden door veldbestor­mers en stelt zege Argentinië veilig

Lionel Messi heeft laten zien ook als invaller goud waard te zijn voor Argentinië. De 35-jarige sterspeler kwam in de oefenwedstrijd tegen Jamaïca pas na een klein uur spelen in het veld en stelde de zege veilig door in de slotfase twee keer te scoren: 3-0.

28 september