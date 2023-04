Aboukhlal, Dallinga, Spierings en Van den Boomen met Toulouse naar Franse bekerfinale

Toulouse FC heeft zich geplaatst voor de Franse bekerfinale. De club van Zakaria Aboukhlal, Thijs Dallinga, Stijn Spierings, Branco van den Boomen en Said Hamulić won in de halve finale met 1-2 bij FC Annecy, de nummer vijftien van Ligue 2.

Toulouse kwam via de Marokkaanse WK-ganger Aboukhlal uit Gorinchem (oud-speler van PSV en AZ) na 36 minuten op voorsprong op aangeven van Van den Boomen. De voormalig middenvelder van Ajax, SC Heerenveen, FC Eindhoven en De Graafschap staat nu op 44 assist en 23 treffers in 113 wedstrijden voor Toulouse, dat hem drie jaar geleden voor 350.000 euro overnam van de club uit Doetinchem. Net als bij Spierings loopt zijn contract aan het einde van dit seizoen af. Aboukhlal en Spierings kwamen er afgelopen zomer bij, Said Hamulić werd in januari overgenomen van het Poolse Stal Mielec.

In de vierde minuut van de extra tijd in de eerste helft kwam Annecy op gelijke hoogte door een rake strafschop van spits Alexy Bosetti. Het leek daarna op strafschoppen uit te draaien, maar Farès Chaïbi werd de grote held bij Toulouse door in de 85ste minuut de winnende 1-2 te maken.

Aboukhlal, Dallinga en Spierings werden in de 87ste minuut allemaal naar de kant gehaald. Van den Boomen mocht ondanks een gele kaart wel bijven staan tot het einde. Said Hamulić (22) uit Leiderdorp, anderhalf jaar geleden nog spits van het beloftenteam van Quick Boys, viel in de 87ste minuut in voor Dallinga.

Volledig scherm Vreugde bij Toulouse-captain Branco van den Boomen na zijn assist bij de winnende goal in de 85ste minuut. © AFP

Toulouse werd vorig jaar kampioen in de Ligue 2 na twee seizoenen op het tweede niveau in Frankrijk. Nu staat de club uit de vierde staat van Frankrijk op de dertiende plaats in de Ligue 1. Een prima prestatie voor de promovendus, maar de bekerfinale geeft het seizoen een enorme glans.

In de bekerfinale op zaterdag 29 april in het Stade de France in Saint-Dennis wordt regerend bekerhouder FC Nantes de tegenstander. Nantes versloeg gisteravond Olympique Lyon in de halve finale met 1-0 door een goal van Ludovic Blas, die vorig jaar ook al de matchwinner was in de gewonnen bekerfinale tegen OGC Nice.

Met nog negen speelrondes te gaan staat Toulouse nu negen punten boven de degradatiestreep. FC Nantes staat veertiende in de Ligue 1 met vijf punten minder dan Toulouse. De nummers 20 tot en met 16 degraderen dit seizoen uit de Ligue 1, dat volgend seizoen 18 clubs zal tellen. Het winnen van de Franse beker betekent plaatsing voor de poulefase van de Europa League volgend seizoen.

