Abraham en Mount wijzen Chelsea opnieuw de weg

Abraham is de sensatie van de Premier League. De 22-jarige spits, net als Mount opgeroepen voor de kwalificatiewedstrijden van Engeland tegen Tsjechië en Bulgarije, maakte in Southampton alweer zijn achtste goal van het seizoen. Met dat aantal evenaarde hij Jimmy Floyd Hasselbaink, die ook acht keer scoorde voor Chelsea in zijn eerste acht competitiewedstrijden. Alleen Diego Costa (9 goals) kende een nog betere start bij de Blues.

Volledig scherm Mason Mount schiet de 0-2 binnen. © Getty Images

Met zijn uitschuifbare benen verraste Abraham doelman Angus Gunn in de 17de minuut na een dieptass van Callum Hudson-Odoi. Zijn boogbal vanaf de rand van de zestien kon pas achter doellijn worden weggehaald. Onder luid applaus van de meegereisde fans werd de spits vlak voor tijd vervangen door Michy Batshuayi.

Slecht uitverdedigen van Jan Bednarek stelde Mason Mount (20) niet veel later in staat om de 0-2 te maken. De voormalig Vitesse-speler bleef na het slimme passje van Willian uiterst koelbloedig. Met vier goals uit ach duels is ook Mount, overgekomen van Derby County, uitstekend aan zijn eerste seizoen in de Premier League begonnen.

Southampton kwam via Danny Ings nog wel terug, maar N’Golo Kanté bezorgde met zijn treffer vlak voor rust Chelsea een probleemloze tweede helft. Batshuayi maakte in de slotfase het feestje compleet voor de ploeg van Frank Lampard die op 23 oktober in Amsterdam de volgende tegenstander van Ajax is in de Champions League.