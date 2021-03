Abramovich ontkent samenwerking met Poetin en dient klacht in tegen Britse schrijfster

Kocht Roman Abramovich voetbalclub Chelsea omdat Russisch president Vladimir Poetin hem dat opdroeg? Wel volgens het boek ‘Putin’s People’. Maar volgens de Russische eigenaar van de Londense club is daar niets van waar. Hij klaagt de uitgeverij van het boek dan ook aan wegens smaad.

De Britse uitgeverij HarperCollins bevestigde dat Russisch oligarch en Chelsea-eigenaar Roman Abramovich een aanklacht tegen hen indiende wegens smaad. De aanleiding is een boek van de uitgeverij dat beweert dat hij de Londense club in 2003 zou hebben gekocht op bevel van het Kremlin. Die transactie zou onderdeel geweest zijn van een grote stroom zwart geld die president Vladimir Poetin controleerde, om de invloed van Rusland in het buitenland uit te breiden.

Maar Abramovich, onder wiens voorzitterschap Chelsea uitgroeide tot een absolute topclub, ontkent die beweringen met klem. ,,Het boek bevat een aantal valse en lasterlijke beweringen over mij. Vooral in betrekking met mijn overname van Chelsea Football Club”, zei de 54-jarige miljardair in een verklaring. Ook zijn advocaten Harbottle en Lewis zijn van mening dat ‘ten onrechte wordt beweerd dat onze cliënt corrupt heeft gehandeld’.

Abramovich, die zijn fortuin maakte in de metaalindustrie, heeft zich sinds Poetin aan de macht kwam voor het publiek onthouden van politiek. De Rus dagvaardde uitgeverij HarperCollins en auteur Catherine Belton dan ook. Zij zijn van plan om ‘het recht op schrijven over zaken van openbaar belang met alle macht te verdedigen’. Of zij een kans maken tegen een man met een vermogen dat door Forbes op 14 miljard dollar (11,8 miljard euro) wordt geschat, zal moeten blijken.

