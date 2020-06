Abramovich was al twee jaar niet meer in Londen, maar bouwt toch aan nieuw Chelsea

Zijn bodyguards staan niet meer aan de deur. Geen kleerkast meer voor de ingang van zijn skybox op Stamford Bridge, het stadion van Chelsea in het chique deel van Londen. Sinds de lente van 2018 heeft Roman Abramovich zich zelfs niet meer laten zien in de hoofdstad van Engeland. Niet aan de ondergrondse ingang van zijn ‘mansion’ van 100 miljoen met 15 slaapkamers in Kensington Palace Gardens, niet op het trainingscomplex en evenmin in het stadion, in casual jeans hoog in de tribune. Een beeld dat ze in het zuidwesten van Londen sinds de overname in juni 2003 altijd gewend waren.