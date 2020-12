AC Milan als koploper de winterstop in na late zege op Lazio

Nummer drie AS Roma won in Stadio Olimpico met 3-1 van Cagliari. Jordan Veretout, Edin Dzeko en Gianluca Mancini scoorden voor Roma, waar Rick Karsdorp opnieuw negentig minuten speelde op de rechterflank in de 3-4-3 formatie van de Portugese coach Paulo Fonseca.



Nummer vier Sassuolo won met 2-3 bij Sampdoria. Hamed Junior Traorè, Francesco Caputo en Domenico Berardi scoorden in Stadio Luigi Ferraris in Genua voor de goed presterende ploeg van coach Roberto De Zerbi.



Nummer vijf Napoli verloor in het Stadio Diego Armando Maradona verrassend met 0-1 van Torino, de nummer achttien van de ranglijst. Armando Izzo maakte in de 56ste minuut de winnende goal voor de bezoekers uit Turijn. Torino behoort samen met Genoa en Crotone tot de clubs die na veertien speelrondes onder de degradatiestreep staan, maar er zijn dus nog 24 speelrondes te gaan in Italië.



Nummer zeven Atalanta speelde met 2-2 gelijk bij Bologna. De Colombiaanse aanvaller Luis Muriel mocht eens in de basis beginnen en liet zien ook in die rol te kunnen scoren. Hij deed dat in de 22ste en 23ste minuut. Bologna leek daarmee op weg naar een volgende nederlaag, maar door goals van Takehiro Tomiyasu en Nehuén Paz pakte het team van Sinisa Mihajlovic nog een punt.