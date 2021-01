AC Milan dankzij goals Zlatan weer alleen aan kop in Serie A

Memphis Depay en co raken koppositie kwijt na thuisver­lies tegen FC Metz

17 januari Olympique Lyon is de koppositie in de Franse competitie in de twintigste speelronde kwijtgeraakt. De ploeg van aanvoerder Memphis Depay ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen FC Metz. Lyon heeft nu 40 punten, twee minder dan Paris Saint-Germain en Lille, die eerder dit weekend wonnen.