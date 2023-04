AC Milan deelt Napoli nieuwe tik uit in verhit Italiaans onderonsje in kwartfinale Champions League

Bennacer was de matchwinner met zijn goal vijf minuten voor rust. Hij scoorde na een snelle counter via Brahim Díaz en Rafael Leão. Bekijk het doelpunt hierboven. Napoli eindigde de wedstrijd met tien man na twee gele kaarten in korte tijd voor André-Frank Zambo Anguissa (zie de video onderaan).

Anderhalve week geleden was AC Milan in de Serie A al veel te sterk (4-0) op bezoek bij Napoli, de koploper in de Italiaanse competitie. In de openingsfase in Milaan leek zo’n scenario onwaarschijnlijk, want de bezoekers schoten, ondanks de afwezigheid van de geblesseerde topscorer Victor Osimhen, uit de startblokken.



Al in de openingsminuut kreeg Napoli-sterspeler Khvicha Kvaratskhelia een grote kans, maar hij zag dat zijn inzet van de doellijn werd gehaald door een verdediger van de thuisploeg. Niet veel later probeerde Piotr Zielinski het met een hard afstandsschot, maar AC Milan-keeper Mike Maignan redde.