AC Milan en Fiorentina door naar kwartfinale Coppa Italia

WK clubs: Ronaldo gaat Messi en Suárez voorbij

13 december Cristiano Ronaldo was vanavond in de wedstrijd tegen Al Jazira doeltreffend. Het was zijn zesde goal in het WK voor clubs. Daarmee is de Real-aanvaller topscorer aller tijden en gaat Monterey-speler César Delgado en Lionel Messi en Luis Suárez (beiden Barcelona) voorbij.