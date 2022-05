AC Milan en Inter winnen, beslissing in Milanese titelstrijd valt op slotdag Serie A

Met videoAC Milan is weer een stap dichter bij de negentiende Scudetto . De koploper van de Serie A ontdeed zich voor eigen publiek van het Nederlands getinte Atalanta (2-0) en kan volgende week de titel pakken. Inter zal moeten hopen op een nederlaag van Milan, want bij een gelijk aantal punten gaat de titel naar de Rossoneri .

Van een hoog baltempo was in de eerste helft geen sprake in San Siro. Atalanta, dat met basisspelers Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Hans Hateboer nog een Europees ticket wil veiligstellen, hield de koploper goed van zich af. Op slag van rust was Milan-spits Olivier Giroud furieus toen hij geen penalty kreeg van scheidsrechter Daniele Orsato. Die gaf de Fransman geel wegens protesteren en ook de strafschop bleef uit, omdat ook de VAR zag dat de vermeende overtreding net buiten het strafschopgebied plaatsvond.

Tien minuten na de pauze mocht San Siro dan toch juichen toen Rafael Leao de bal kreeg. Koopmeiners kwam te laat en de Portugese aanvaller knalde de bal tussen de benen van Atalanta-keeper Juan Musso door tegen de touwen. Linksback Theo Hernández deed er een kwartier voor tijd nog een schepje bovenop voor de ploeg van Stefano Pioli: 2-0. Dit kon niet meer misgaan, zo wisten ook de 73.000 aanwezigen in San Siro.

Inter wint bij Cagliari

Na de zege van koploper AC Milan was het woord aan achtervolger Inter. De titelverdediger speelde op Sardinië de uitwedstrijd bij Cagliari en won met 1-3. Bij puntenverlies zou Inter vanavond de titel al aan Milan hebben gegeven, maar de beslissing zal op de slotdag van de Serie A vallen.

Volgende week zondag speelt AC Milan de uitwedstrijd bij nummer elf Sassuolo. Inter speelt in San Siro tegen nummer zestien Sampdoria. AC Milan begint met twee punten voorsprong aan de slotdag, maar bij een gelijkspel is Milan ook kampioen. Bij een gelijk aantal punten gaat namelijk niet het doelsaldo voor (Inter op +49, Milan op +35), maar het onderlinge resultaat. Op 7 november 2021 werd het 1-1 in San Siro en op 5 februari won Milan met 1-2 door goals van Olivier Giroud in de 75ste en 78ste minuut.

De Vrij speelde vanavond de hele wedstrijd bij Inter. Denzel Dumfries begon op de bank en viel na 58 minuten in voor Matteo Darmian. Inter won woensdagavond in Rome nog de Coppa Italia door Juventus in de verlenging met 4-2 te verslaan. Matthijs de Ligt gaf in Stadio Olimpico een penalty weg na een lichte overtreding op De Vrij en staat dit seizoen met lege handen met Juventus.

Nummer achttien Cagliari blijft twee punten onder nummer zeventien Salernitana, maar kan zich volgende week dus nog wel veiligspelen. Voor Genoa viel ook het doek, een dag nadat ook Venezia de eerste degradant was. Nummer zestien Sampdoria is na vanavond definitief veilig.

