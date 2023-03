AC Milan houdt stand tegen flets Tottenham en staat na elf jaar weer in kwartfinales Champions League

De verliezend finalist van 2019 voor eigen publiek amper kansen, totdat de blessuretijd aanbrak. Een geplaatste kopbal van Harry Kane werd door Milan-doelman Mike Maignan op knappe wijze gepareerd, waarmee hij een verlenging voorkwam.



Voor AC Milan was het al een hele poos geleden dat de laatste acht in de Champions League werden gehaald. Voor het laatst lukte dat in het seizoen 2011/2012. Toen was FC Barcelona uiteindelijk in de kwartfinale te sterk voor de rossoneri.