AC Milan klimt naar vierde plaats dankzij zege op Genoa

Oud-profvoet­bal­ler Søren Lerby ziet in Melbourne zoon tennissen

11:52 Opvallende naam in het juniorentoernooi van de Australian Open: Christian Lerby (17). Midden in het transfergeweld in het voetbal nam vader Søren, de beroemde oud-voetballer en nu zaakwaarnemer, een vliegtuig naar Melbourne. ,,Dit is mega voor Christian.’'