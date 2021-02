AC Milan moet vrezen voor koppositie na zeperd bij Spezia

Ongenaakbaar was AC Milan vanaf het begin van de competitie. Lange tijd was de uit de as herrezen topclub de enige ongeslagen club in de topcompetities, was de voorsprong op de concurrentie riant en leek niets of niemand de Milanese machine te kunnen stoppen. Langzaam worden de barstjes in het verrassende succes van AC Milan echter zichtbaar. Daar was het koploper-onwaardige bezoek aan Spezia misschien wel het beste voorbeeld van. De nederlaag komt voor Milan op een desastreus moment: eerst wacht komende donderdag het eerste Europa League-treffen met Rode Ster Belgrado, terwijl dit weekend stadsgenoot én rivaal Inter op bezoek komt.