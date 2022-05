AC Milan na elf jaar wachten weer kampioen, De Vrij en Dumfries onttroond met Inter

De eindstand was al bij rust bereikt, met dank aan Olivier Giroud en Rafael Leão. De Franse spits scoorde in de zeventiende en 32ste minuut, beide keren op aangeven van Leão. De Portugees maakte zijn hattricks aan assists compleet door in de 36ste minuut de 0-3 van Franck Kessié voor te bereiden. Internazionale, de kampioen van vorig jaar (toen ook na elf jaar droogte), was afhankelijk van een misstap van AC Milan en had daarom weinig aan de overtuigende 3-0 thuiszege op Sampdoria. Denzel Dumfries speelde de hele wedstrijd mee, Stefan de Vrij werd een kwartier voor tijd gewisseld door coach Simone Inzaghi.

Het is de twaalfde landstitel voor Zlatan Ibrahimovic, die in 2011 ook al kampioen werd met AC Milan met teamgenoten als Mark van Bommel, Clarence Seedorf, Urby Emanuelson, Andrea Pirlo, Gennarro Gattuso, Alessandro Nesta, Kevin-Prince Boateng, Thiago Silva en Robinho. De 40-jarige spits uit Malmö was dit seizoen vooral belangrijk als mentor en motivator in de kleedkamer, maar had ook zeker zijn bijdrage op het veld. Zlatan scoorde acht keer in 22 competitieduels, waarin hij elf keer als invaller mocht opdraven. Alleen de Franse targetman Olivier Giroud (negen goals in 28 optredens) en het Portugese talent Rafael Leão (elf goals in 33 optredens) scoorden vaker voor Milan in de Serie A dit seizoen.