AC Milan na penaltythriller in bekerfinale tegen Juventus

Alessio Romagnoli schoot, als nummer zeven in de rij, de beslissende penalty raak: 5-4. Voor zijn strafschop waren er al vijf penalty's gemist.



Daarvoor was in 120 minuten spel niet gescoord. Ook in de eerste wedstrijd in Milaan was dat niet het geval geweest. Stefan de Vrij speelde het hele duel mee met Lazio. Hij nam geen strafschop.