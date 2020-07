AC Milan niet te stuiten: grootste zege van het seizoen tegen Denswil en Dijks

De thuiswedstrijd tegen Bologna was alweer de achtste na de c oronabreak . Van de zeven voorgaande wedstrijden werden er twee gelijkgespeeld en de overige vijf wedstrijden werden allemaal gewonnen, niet in de laatste plaats te danken aan Zlatan Ibrahimovic. Zaterdagavond kwam daar zege nummer zes bij. Dijks en Denswil beleefden een zware avond tegen AC Milan en het was de Belg Alexis Saelemaekers die na tien minuten de score opende: 1-0, een score die nog binnen het halfuur werd uitgebreid. Gepruts in de Bologna-defensie zorgde ervoor dat AC Milan ook de 2-0 cadeau kreeg. Bologna-doelman Lukasz Skorupski kreeg de bal hard teruggespeeld. Dermate hard dat de Poolse keeper het niet voor elkaar kreeg de bal goed weg te werken. Het was vervolgens een koud kunstje voor Hakan Calhanoglu om de 2-0 te noteren.

Hoewel AC Milan dus met een nipte voorsprong aan de tweede helft begon, werd het na rust nimmer meer spannend. Vier minuten na rust zorgde Ismaël Bennacer voor de 3-1 door de bal via het been van Denswil binnen te schieten en niet veel later was het Ibrahimovic die Ante Rebic in staat stelde de 4-1 te maken.



Dat was nog niet genoeg voor AC Milan. Davide Calabria maakte er vlak voor tijd nog 5-1 van en daarmee boekten de Rossoneri de grootste zege van het seizoen. Dat niet alleen. AC Milan wipte ook over Napoli heen op de ranglijst en bezet nu de zesde plek.