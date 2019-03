AC Milan onderuit na blunder keeper Donnarumma

Na 33 tellen schoof de 20-jarige goalie van AC Milan de bal zo in de voeten van Grégoire Defrel. De Franse aanvaller zag tot zijn geluk dat de fout een doelpunt opleverde. Sampdoria bleef na die vroege treffer de betere ploeg en liet via aanvaller Fabio Quagliarella na verder uit te lopen. De 36-jarige aanvaller miste voor rust twee grote kansen en trof na de rust nog een keer de lat.



AC Milan dacht in de slotfase een strafschop te mogen nemen, maar na het bekijken van televisiebeelden oordeelde de scheidsrechter dat van een overtreding van Nicola Murru op Krzysztof Piatek geen sprake was.

Milan blijft door het verlies vierde. Dat is voldoende voor Champions League-plaatsing. AS Roma kan morgen echter op één punt komen. Dan moeten Justin Kluivert en co wel winnen van Napoli, de nummer twee van de Serie A.