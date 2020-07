AC Milan schiet in strijd om Europees ticket niet veel op met puntje bij Napoli

Napoli staat zesde en AC Milan zevende, met twee punten minder dan de bekerwinnaar uit Napels. Napoli is door de winst van de Coppa Italia al zeker van een ticket voor de Europa League, dus speelt in de laatste weken van het seizoen eigenlijk nergens meer voor. De achterstand op nummer vier Internazionale is dertien punten met nog zes wedstrijden te gaan. AC Milan staat twee punten achter op Napoli en vier punten voor op Sassuolo, dat gisteren knap met 1-2 won bij nummer twee Lazio. Door de bekerwinst van Napoli is ook de zevende plaats in de Serie A goed voor een ticket voor de Europa League, maar AC Milan moet de komende weken dus nog goed in de achteruitkijkspiegels blijven kijken om Sassuolo, Hellas Verona of Bologna niet te laten passeren. Nummer vijf AS Roma, dat gisteren met 0-3 won bij Brescia, staat elf punten achter op Internazionale. De ploeg van Antonio Conte is ondanks een slechte reeks dus wel zo goed als zeker van een plek in de Champions League volgend seizoen.



Voor Napoli maakten Giovanni Di Lorenzo (1-1) en all-time clubtopscorer Dries Mertens (2-1) vanavond de goals in Stadio San Paolo in Napels, waar het tijdens het duel nog zo'n 28 graden was. De Franse linksback Theo Hernandez en de Ivoriaanse middenvelder Franck Kessié (penalty) troffen doel namens AC Milan. Zlatan Ibrahimovic ging bij de bezoekers na een uur spelen naar de kant. Zijn Belgische teamgenoot Alexis Saelemaekers kreeg in de slotfase binnen drie minuten twee gele kaarten, waardoor AC Milan het duel met tien man beëindigde.