AC Milan verslaat club Silvio Berlusconi en legt druk bij Napoli

Brahim Díaz heeft met twee doelpunten een groot aandeel gehad in een thuiszege van AC Milan op Monza (4-1). De Spanjaard maakte de eerste twee treffers van zijn ploeg in San Siro. Het naar de Serie A gepromoveerde Monza is in handen van Silvio Berlusconi, de oud-premier van Italië die eerder jarenlang eigenaar was van AC Milan.