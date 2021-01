AC Milan verstevigt koppositie in Bologna: hoofdrollen Ibrahimovic en Dijks

Ibrahimovic kreeg tijdens het duel met Internazionale een tweede gele en dus rode kaart nadat hij het in de eerste helft aan de stok had gekregen met Romelu Lukaku. De ruzie werd in Italië breed uitgemeten en de Zweed bood ook zijn excuses aan bij zijn teamgenoten. De schorsing van één wedstrijd geldt echter alleen voor het bekertoernooi en dus verscheen hij zaterdagmiddag gewoon aan de aftrap op bezoek in Bologna.

Ibrahimovic kreeg na 26 minuten spelen zelfs dé kans om de 0-1 te maken. Het was Dijks die Rafael Leão beet hield en een penalty veroorzaakte. De Nederlandse vleugelverdediger zag in eerste instantie hoe Ibrahimovic miste, maar in de rebound was het Ante Rebic die alsnog scoorde: 0-1, tevens de ruststand.



In de tweede helft kreeg AC Milan wéér een penalty tot grote woede van Bologna-coach Sinisa Mihajlovic, die met een rode kaart richting de tribunes werd gestuurd. Vanaf daar zag hij toe Ibrahimovic het dit keer aan Franck Kessié overliet. De middenvelder uit Ivoorkust faalde niet en leek het duel te beslissen.



Nadat zowel Schouten als Dijks in de 79ste minuut werd gewisseld, maakte invaller Andrea Poli nog wel de 1-2, maar verder dan dat liet AC Milan het niet komen. De Rossoneri mogen weer drie punten bijschrijven en staan nu met 46 punten vijf punten boven nummer twee Internazionale. Inter komt later op de zaterdag (20.45 uur) nog in actie bij de thuiswedstrijd tegen Benevento.